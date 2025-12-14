На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о личности одного из стрелявших в Сиднее

ABC: установлена личность одного из стрелявших на пляже в Сиднее
Mark Baker/AP

В штате Новый Южный Уэльс в австралийском Сиднее правоохранители установили личность одного из стрелявших на пляже. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации журналистов, одним из нападавших является Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе города. Как отмечает канал, сейчас в его доме проходит обыск в рамках расследования.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины. В результате стрельбы, по последним данным, 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 18 ранены. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Австралийский премьер Энтони Албаниз назвал стрельбу «целенаправлнным нападением на еврейских австралийцев».

Ранее прохожий задержал одного из стрелявших на пляже в Сиднее.

Стрельба на пляже в Сиднее
