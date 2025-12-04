В Гидрометцентре заявили о возрастании среднемесячной изменчивости погоды

В связи с потеплением климата значительно возрастает среднемесячная изменчивость погоды. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Ученый отметил, что в период потепления климата погода «нервничает». Это заключается в увеличении изменчивости погоды по среднемесячным показателям. Теплые периоды сейчас встречаются чаще холодных.

Вильфанд подчеркнул, что если в середине XX века температура воздуха устойчиво опускалась ниже 0°C уже в первые пять дней ноября, то за последние годы эта дата и формирование снежного покрова сместились на шестую пятидневку месяца.

По словам синоптика, скорость изменения среднемесячной температуры воздуха никогда не была столь большой. Она изменилась на 3°C, что было трудно представить еще 20 лет назад.

25 сентября климатолог Владимир Семенов заявил, что в ближайшие десятилетия в Москве станет жарче, а летние волны тепла будут сильнее ощущаться.

Ранее Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью».