Дачникам рассказали о рисках теплой и почти бесснежной погоды зимой

Биолог Воробьев: резкие морозы без снега могут навредить растениям на даче
Максим Богодвид/РИА Новости

Основным риском теплой и бесснежной погоды в начале зимы является резкое сильное похолодание без снежного покрова. Об этом «Москве 24» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, внезапное понижение температуры воздуха до -10–15°C может привести к глубокому промерзанию земли. Это может навредить растениям с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичным и клубнелуковичным цветам (тюльпаны, лилии), а также молодым саженцам.

«При угрозе заморозков необходимо оперативно утеплить прикорневые зоны, используя мульчу (торф, компост), лапник или нетканый укрывной материал. Выпадение снега до морозов станет лучшей естественной защитой, создав надежную теплоизолирующую подушку», — отметил Воробьев.

При этом он отметил, что в такую погоду дачники еще могут посадить саженцы с закрытой корневой системой, а также провести подзимний посев моркови, петрушки, укропа и кинзы и завершить важные подготовительные работы, которые не удалось сделать осенью.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин до этого говорил, что более теплый температурный режим в Московском регионе не создает условий для выхода животных из спячки, однако, они могут начать мерзнуть, если снег не выпадет и температура резко опустится ниже нуля.

Ранее москвичам пообещали снег, оттепель и резкое похолодание к выходным.

