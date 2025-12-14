Пушилин рассказал о комендантском часе в ДНР в период новогодних праздников

Комендантский час отменят на территории Донецкой народной республики (ДНР) в период новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в рамках открытого диалога с молодежью на съезде донецкой общественной организации «Молодая Республика», передает РИА Новости.

«Конечно же, будет отмена, буквально вчера в Штабе обороны как раз этот вопрос обсуждали, и все наши силовики — все с пониманием относятся», — сказал он.

Пушилин добавил, что комендантский час в республике также отменят на Крещение — 19 января 2026 года.

В сентябре 2023 года Пушилин подписал указ, согласно которому нахождение на улице в ДНР запрещается с 23:00 до 04:00 в будние дни.

