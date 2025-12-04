В США разбился истребитель F-16

ABC: истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от военной базы в Калифорнии

Истребитель F-16 ВВС США потерпел катастрофу недалеко от военной базы в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Упавший истребитель загорелся, однако угрозы населенным пунктам нет.

«Пилот благополучно катапультировался из самолета F-16C Fighting Falcon во время учебно-тренировочного полета», — говорится в сообщении.

В августе истребитель F-16 ВВС Польши потерпел крушение во время репетиции, пилот самолета не выжил. В социальных сетях появились любительские видеозаписи, на которых запечатлен момент падения самолета. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости снижается к земле, падает и взрывается.

До этого самолет Cessna 55 потерпел крушение над Сан-Диего. В результате катастрофы повреждения получили 15 домов.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.