В США разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США потерпел катастрофу недалеко от военной базы в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Упавший истребитель загорелся, однако угрозы населенным пунктам нет.
«Пилот благополучно катапультировался из самолета F-16C Fighting Falcon во время учебно-тренировочного полета», — говорится в сообщении.
В августе истребитель F-16 ВВС Польши потерпел крушение во время репетиции, пилот самолета не выжил. В социальных сетях появились любительские видеозаписи, на которых запечатлен момент падения самолета. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости снижается к земле, падает и взрывается.
До этого самолет Cessna 55 потерпел крушение над Сан-Диего. В результате катастрофы повреждения получили 15 домов.
Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.