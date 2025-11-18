В Великом Устюге Всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке

Всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке России в Великом Устюге. Трансляция праздника опубликована на странице волшебника в соцсети «ВКонтакте».

«Елочка у нас красивая, нарядная, но что-то на ней не хватает... самого главного – света, который загорается в каждом доме, когда мы собираемся все вместе, когда дарим тепло друг другу. Вот и сегодня есть у меня одно заветное желание – пусть в сердце каждого из вас загорается огонек – такой маленький, но такой яркий», – сказал Дед Мороз участникам и зрителям праздника.

После этого под традиционную присказку «Раз, два, три – елочка, гори» на праздничном дереве зажглись огни. Во вторник, 18 ноября Дед Мороз также отмечает День рождения.

До этого стало известно, что в Москве праздничный состав зимнего волшебника сделает остановку 2 и 3 января 2026 года. Отправление запланировано на 19 ноября 2025 года из Владивостока, а завершится путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично украшенный состав, который включает в себя несколько тематических вагонов: вагон-приемную, «Сказочную деревню» с игровыми локациями и квестами, вагон-сцену и кукольный театр для проведения представлений, вагон-лавку с новогодними сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для организации чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

