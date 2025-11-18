На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Великом Устюге Всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке

РИА: Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на первой елке страны
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке России в Великом Устюге. Трансляция праздника опубликована на странице волшебника в соцсети «ВКонтакте».

«Елочка у нас красивая, нарядная, но что-то на ней не хватает... самого главного – света, который загорается в каждом доме, когда мы собираемся все вместе, когда дарим тепло друг другу. Вот и сегодня есть у меня одно заветное желание – пусть в сердце каждого из вас загорается огонек – такой маленький, но такой яркий», – сказал Дед Мороз участникам и зрителям праздника.

После этого под традиционную присказку «Раз, два, три – елочка, гори» на праздничном дереве зажглись огни. Во вторник, 18 ноября Дед Мороз также отмечает День рождения.

До этого стало известно, что в Москве праздничный состав зимнего волшебника сделает остановку 2 и 3 января 2026 года. Отправление запланировано на 19 ноября 2025 года из Владивостока, а завершится путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично украшенный состав, который включает в себя несколько тематических вагонов: вагон-приемную, «Сказочную деревню» с игровыми локациями и квестами, вагон-сцену и кукольный театр для проведения представлений, вагон-лавку с новогодними сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для организации чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Ранее россиянам рассказали о самых длинных каникулах на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами