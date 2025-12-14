На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пенсионер «задекларировал» у мошенников почти 5 млн рублей

В Нижегородской области пенсионер лишился почти 5 млн рублей, поверив аферистам
Ilya Naymushin/Reuters

В Нижегородской области 78-летний мужчина «задекларировал» у аферистов свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилому мужчине стали звонить лжесотрудники правоохранительных органов. Они убедили его в необходимости «декларирования» денег под предлогом их защиты.

Поверив злоумышленникам, пенсионер с помощью банкоматов отправил на счета мошенников 2,25 млн рублей. Затем он передал приехавшему к нему домой курьеру аферистов еще 2,7 млн рублей.

Ущерб от действий преступников составил почти 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого мошенники украли у петербургской пенсионерки 14 млн рублей под предлогом замены домофона. Чтобы обмануть пожилую женщину, преступники представлялись сотрудниками различных организаций.

Ранее россиянин смог вернуть переведенные мошенникам деньги.

