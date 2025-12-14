Мошенники украли у петербургской пенсионерки 14 млн рублей под предлогом замены домофона

В Петербурге 61-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в период с 18 августа по 26 ноября. Жительнице Комендантского проспекта неоднократно звонили преступники, представлявшиеся сотрудниками различных организаций. Злоумышленники под предлогом замены домофона убедили петербурженку обналичить крупные суммы денег, а затем отдать их курьеру.

В результате женщина передала злоумышленникам более 14 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полицейские занимаются поисками причастных к преступлению.

