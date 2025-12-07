Сектовед рассказал, как любитель черной магии Ермак мог использовать зеркала

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог использовать зеркала, найденные у него в доме во время обысков, для устранения врагов. Такое мнение выразил профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин в беседе с aif.ru.

Дворкин пояснил, что в оккультном контексте двойник, которого можно увидеть в зеркале, считается обладателем тех же способностей, что и сам человек. В связи с этим, как рассказал эксперт, можно сделать так, чтобы неприятель отразился в зеркале, а затем применить к нему те или иные колдовские техники.

«Но это абсолютно безумные вещи, которые относятся к тем же самым суевериям, что и, например, боязнь переходить дорогу после черной кошки», — добавил Дворкин.

До этого украинский блогер, близкий к офису президента, Игорь Лаченков рассказал, что при обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов. В частности, в его доме были обнаружены кукла вуду, множество зеркал, иконы и браслеты. Блогер заверил, что это не шутка, и «все были в шоке», поскольку ничего подобного никто раньше не видел. Также Лаченков отметил, что Ермак является фанатом карт Таро, нумерологии, астрологии и черной магии.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.