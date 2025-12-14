На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уссурийский пенсионер не выжил при пожаре

В Уссурийске пожилой мужчина не выжил в пожаре
Прокуратура Приморского края

В Уссурийске 74-летний мужчина не выжил во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 14 декабря в одном из жилых домов города — здание загорелось. На кадрах с места событий видно полыхающее двухэтажное строение, которое в результате случившегося практически полностью выгорело. В ходе пожара не выжил пенсионер.

На место происшествия выехал заместитель Уссурийской городской прокуратуры для координации работы. Надзорное ведомство поставило на контроль проведение доследственной проверки по факту пожара. В данный момент причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого мужчина не выжил во время пожара в красноярском селе. Местные жители в какой-то момент заметили пламя в одноэтажном частном доме и вызвали на место сотрудников экстренных служб, однако спасти жильца не удалось.

Ранее в Суздале из-за пожара эвакуировали аквапарк.

