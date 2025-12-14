Названа сумма ущерба от масштабного пожара в ЖК в Гонконге

SCMP: ущерб от пожара в жилом комплексе в Гонконге оценивается в $642 млн

Ущерб от масштабного пожара в жилом комплексе в Гонконге составил более 5 млрд гонконгских долларов (свыше $642 млн — прим. ред.). Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов, занимающихся оценкой экономических потерь.

В публикации говорится, что пожар полностью уничтожил 1 736 квартир вместе с имуществом. Из-за инцидента без крова остались около 5 тыс. человек.

Эксперты обратили внимание, что в итоговую сумму ущерба не входят убытки, вызванные отменой мероприятий. После пожара гонконгский Диснейленд приостановил ежедневные парады и фейерверки с 27 ноября до 8 декабря. Помимо этого, было отменено выступление популярной певицы Карен Мок на стадионе вместимостью 50 тыс. мест, которое должно было состояться 20 декабря.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 ноября. В жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, вспыхнул масштабный пожар. Предположительно, причиной происшествия стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось.

Позднее сообщалось, что еще в 2024 году местные жители жаловались властям на строительную сетку, которой были покрыты бамбуковые леса во время ремонта ЖК. Они опасались, что падающие на нее предметы могли спровоцировать пожар.

Ранее был назван срок, когда станут известны причины пожара в ЖК в Гонконге.