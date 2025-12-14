На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма ущерба от масштабного пожара в ЖК в Гонконге

SCMP: ущерб от пожара в жилом комплексе в Гонконге оценивается в $642 млн
true
true
true
close
Tyrone Siu/Reuters

Ущерб от масштабного пожара в жилом комплексе в Гонконге составил более 5 млрд гонконгских долларов (свыше $642 млн — прим. ред.). Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов, занимающихся оценкой экономических потерь.

В публикации говорится, что пожар полностью уничтожил 1 736 квартир вместе с имуществом. Из-за инцидента без крова остались около 5 тыс. человек.

Эксперты обратили внимание, что в итоговую сумму ущерба не входят убытки, вызванные отменой мероприятий. После пожара гонконгский Диснейленд приостановил ежедневные парады и фейерверки с 27 ноября до 8 декабря. Помимо этого, было отменено выступление популярной певицы Карен Мок на стадионе вместимостью 50 тыс. мест, которое должно было состояться 20 декабря.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 ноября. В жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, вспыхнул масштабный пожар. Предположительно, причиной происшествия стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось.

Позднее сообщалось, что еще в 2024 году местные жители жаловались властям на строительную сетку, которой были покрыты бамбуковые леса во время ремонта ЖК. Они опасались, что падающие на нее предметы могли спровоцировать пожар.

Ранее был назван срок, когда станут известны причины пожара в ЖК в Гонконге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами