На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Псковской области сообщил об отмене плана «Ковер»

Ведерников: в Псковской области отменили план «Ковер» и ограничения интернета
true
true
true
close
Shutterstock/Ireshetnikov54

План «Ковер» и ограничения мобильного интернета отменили на территории Псковской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал губернатор региона Михаил Ведерников.

«Режим опасности БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»), режим «Ковер» и ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области отменены», — говорится в заявлении.

Меры безопасности в регионе усилили 13 декабря.

Утром 14 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23:00 мск до 7:00 мск над регионами страны сбили 141 украинский дрон самолетного типа. Больше всего целей — 35 — перехватили в Брянской области. В Крыму ликвидировали 32 беспилотника, в Краснодарском крае — 22, в Тульской области — 15, в Калужской области — 13. Еще семь БПЛА уничтожили в Курской области, по четыре — в Рязанской и Ростовской областях, три — в Белгородской области. В Ленинградской области отразили атаку двух дронов. По одному летательному аппарату нейтрализовали в Смоленской, Новгородской, Московской и Псковской областях.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами