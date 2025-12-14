Губернатор Псковской области сообщил об отмене плана «Ковер»

План «Ковер» и ограничения мобильного интернета отменили на территории Псковской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал губернатор региона Михаил Ведерников.

«Режим опасности БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»), режим «Ковер» и ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области отменены», — говорится в заявлении.

Меры безопасности в регионе усилили 13 декабря.

Утром 14 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23:00 мск до 7:00 мск над регионами страны сбили 141 украинский дрон самолетного типа. Больше всего целей — 35 — перехватили в Брянской области. В Крыму ликвидировали 32 беспилотника, в Краснодарском крае — 22, в Тульской области — 15, в Калужской области — 13. Еще семь БПЛА уничтожили в Курской области, по четыре — в Рязанской и Ростовской областях, три — в Белгородской области. В Ленинградской области отразили атаку двух дронов. По одному летательному аппарату нейтрализовали в Смоленской, Новгородской, Московской и Псковской областях.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.