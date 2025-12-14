На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певцов предложил наказание для тех, кто «плюет» на свою страну

Певцов поддержал идею ограничить социальные блага для иноагентов в России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Иноагентов необходимо ограничить в использовании социальных благ России. Такое мнение высказал народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС.

«Что касается иноагентов: если ты плюешь на свою страну, если ты ей изменяешь и фактически, и нравственно, и идеологически — ты не должен пользоваться благами этой страны», — сказал Певцов.

В частности, артист «двумя руками и ногами» поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина переводить пенсии иноагентов на специальные счета.

До этого в Госдуме предложили ввести ряд ограничений для преступников, скрывающихся от российского законодательства за рубежом. Речь идет о лицах, признанных виновными в нарушении порядка деятельности иноагента, призывах к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций в отношении РФ и в других антироссийских преступлениях. Предлагается замораживать их счета на территории страны, запретить пользоваться электронной подписью, приостановить регистрацию прав на недвижимость, отказывать в оказании консульских услуг и другое.

Ранее Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.

