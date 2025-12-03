Суд приговорил к 20 годам колонии сообщника Фургала

Столичный суд приговорил к 20 годам колонии бывшего юриста предприятий группы «Торэкс» Николая Шухова, который проходит как главный соучастник по новому делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018-го по июль 2020 года посредством мошенничества украли свыше 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». В дальнейшем преступная организация легализовала похищенные средства и потратили их по своему усмотрению.

Кроме того, по версии обвинения, Фургал Шухов и другие фигуранты дела стремились присвоить имущество компании «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, однако воплотить в жизнь план им не удалось.

3 декабря суд приговорил Фургала к 23 годам по второму уголовному делу.

Ранее жилье Фургала во Владивостоке арестовали и выставили на торги.