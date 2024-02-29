В Москве судят сразу двух экс-совладельцев банка «Траст»

Басманный районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении бывших совладельцев подпавшего под санкции банка «Траст». Речь идет о Сергее Беляеве и Николае Фетисове, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, экс-финансистов обвиняют в выводе из кредитного учреждения 14,6 млрд рублей. В настоящее время мужчины находятся в международном розыске, поэтому рассмотрение их дела проходит в заочном режиме.

До этого в рамках данного дела осудили еще трех фигурантов — экс-совладельца банка Илью Юрова, бывшего финансового директора Евгения Рамакова и экс-председателя правления Олега Дикусара. Первый получил восемь лет заочно, второй — четыре года лишения свободы, а третий — семь лет лишения свободы.

При этом уголовное дело против Беляева и Фетисова было возбуждено еще девять лет назад. Основанием послужило обращение представителей Центрального банка РФ, которые обнаружили в деятельности «Траста» признаки вывода активов.

«Для этого в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 млрд рублей», — говорится в публикации.

К тому моменту, как следствие установило виновных в лице бывших совладельцев кредитной организации, они уже уехали за границу. Предположительно, экс-финансисты находятся в Великобритании.

В результате мужчин объявили в международный розыск. Тверской районный суд Москвы, в свою очередь, принял решение о заочном аресте троих экс-совладельцев банка — Фетисова, Беляева и Юрова.

«По версии следствия, преступления были совершены <...> в период с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года», — уточняется в публикации.

В ходе расследования Юрова задерживали два раза. В 2016 году его задержали на территории Украины, а в 2018 году — в Соединенном королевстве. Однако в обоих случая местные власти отказали Генеральной прокуратуре РФ в экстрадиции бывшего финансиста, в связи с чем Басманный районный суд Москвы приговорил его к восьми годам заочно.

По сути сейчас инстанция занимается рассмотрением тех же самых материалов, но уже в отношении Фетисова и Беляева. Процесс начался 27 февраля, подчеркивается в статье.

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