В РПЦ назвали грехом написание слова «бог» по рекомендациям Института русского языка

Написание слова «бог» с маленькой буквы — грех. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

Так он отреагировал на заявление Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) о том, что слово «бог» можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы — в зависимости от контекста употребления. При этом в институте отметили, что в устойчивых выражениях, как, например, «бог с ним» или «слава богу», оно пишется с маленькой буквы.

Протоиерей счел написание слова «бог» с маленькой буквы неуважением и продолжением атеистической идеологии, «которая господствовала сравнительно недавно».

«Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности. Очень печально, что среди ученых такое мнение», — сказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Он назвал это неприемлемым.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей «краеугольным камнем».