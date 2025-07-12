Появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве

Во время урагана в Москве сорвало крышу медкомплекса. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

В ролике металлические рифленые листы кровли колышутся из-за порывов штормового ветра под нецензурные комментарии очевидцев.

Температура в столице днем достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

Вскоре на город обрушился ливень. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице выпало 39% от месячной нормы осадков: на метеостанции «Балчуг» на Овчинниковской набережной в осадкомер попало 33 мм дождя или три ведра воды на 1 кв. м.

Ранее москвичам рассказали, как долго сохранится плохая погода.