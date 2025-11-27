На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крышу школы на Алтае во время занятий сорвало ветром

На Алтае крышу школы во время занятий сорвало ветром
true
true
true
close
Depositphotos

На Алтае новую крышу школы сорвало ветром во время занятий, когда дети находились внутри. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Инцидент произошел в селе Николаевка Поспелихинского района, когда дети находились на занятиях в разгар учебного дня. В какой-то момент часть незадолго до этого смонтированной крыши сорвало порывом ветра — она упала на землю. По информации районного комитета по образованию, разрушению подверглось примерно 70 квадратных метров кровли, что составляет около 10% от общей площади.

В результате происшествия никто из детей и работников школы не пострадал, однако инцидент напугал родителей. Для восстановления крыши потребуется примерно две недели работ.

Отмечается, что менять кровлю стали в связи с тем, что старая очень сильно протекала. Край выделил на работы 12,5 млн рублей и ремонт должен был завершиться к 30 ноября, но теперь сроки сдвигаются.

Ранее в Хабаровском крае ветер сорвал крышу дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами