Крышу школы на Алтае во время занятий сорвало ветром

На Алтае крышу школы во время занятий сорвало ветром

На Алтае новую крышу школы сорвало ветром во время занятий, когда дети находились внутри. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Инцидент произошел в селе Николаевка Поспелихинского района, когда дети находились на занятиях в разгар учебного дня. В какой-то момент часть незадолго до этого смонтированной крыши сорвало порывом ветра — она упала на землю. По информации районного комитета по образованию, разрушению подверглось примерно 70 квадратных метров кровли, что составляет около 10% от общей площади.

В результате происшествия никто из детей и работников школы не пострадал, однако инцидент напугал родителей. Для восстановления крыши потребуется примерно две недели работ.

Отмечается, что менять кровлю стали в связи с тем, что старая очень сильно протекала. Край выделил на работы 12,5 млн рублей и ремонт должен был завершиться к 30 ноября, но теперь сроки сдвигаются.

