Дети главных раввинов России и Одессы поженились. На свадьбу приехал Джиган

В Израиле состоялась свадьба детей главного раввина России Берла Лазара и раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. Церемония прошла на двух языках — русском и иврите, и по традициям иудаизма. Пригласили на мероприятие около 200 человек. Список гостей не раскрывался, однако известно, что среди приглашенных были видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также известные люди, в том числе рэпер Джиган. Что еще известно о свадьбе — в материале «Газеты.Ru».

В Израиле поженились дочь главного раввина России Берла Лазара по имени Ривка и сын раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа Шолом. Торжество прошло 12 февраля в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал корреспондент агентства, церемония состоялась на территории крупного торгового комплекса D-City, который расположен прямо на границе Иудейской пустыни. Бракосочетание проходило в соответствии со свадебными традициями иудаизма, а церемонию вели на двух языках — русском и иврите.

«Молодожены стоят под свадебным балдахином — Хупой, а раввины и приглашенные персоны зачитывают семь благословений (обряд Шева брахот на иврите). У невесты Ривки голова покрыта, а жених Шолом читает про себя молитвы. После чтения благословений жених надел кольцо на палец невесты и по традиции разбил бокал», — говорится в публикации.

После церемонии пара вместе с гостями отправились на праздничный ужин.

С бракосочетанием молодоженов поздравил Московский еврейский общинный центр.

На свадьбу приехал Джиган

Как уточнило РИА Новости, на свадьбу Ривки и Шолома были приглашены 200 человек, среди них — видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины. Список гостей не раскрывали, однако известно, что торжество посетил репер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн, он уроженец Одессы).

Музыкант поделился некоторыми кадрами с мероприятия в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — пост он подписал Mazel Tov! Peace & Love («Поздравляю! Мир и любовь». — «Газета.Ru»).

На одном из опубликованных роликов Берл Лазар представляет рэпера гостям словами: «Это Джига наш». В другом ролике Джиган на сцене поет песню «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

Что известно о паре и их семьях?

О Ривке Лазар и Шоломе Вольфе практически нет информации. Как пишет журнал Spletnik, в сети не удалось найти даже данные об их возрасте.

Впервые о свадьбе детей главных раввинов России и Одессы заговорили в декабре 2024 года. О помолвке объявил Московский еврейский общинный центр.

«Поздравляем семью главного раввина России Берла Лазара и семью раввина Одессы Авраама Вольфа с помолвкой их детей: Шолома Вольфа и Ривки Лазар. Желаем молодой паре удостоиться построить прочный и вечный еврейский дом, основанный на Торе и заповедях», — говорилось в публикации центра в Telegram.

Берл Лазар после начала спецоперации призывал религиозных лидеров использовать свое влияние, чтобы «остановить безумие», которое происходит на Украине. В начале 2023 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным главный раввин страны также заявил, что еврейская община в России и во всем мире поддерживает мирное урегулирование конфликтов.

Авраам Вольф, в свою очередь, не один раз высказывался в поддержку Украины. Он называл ее самой безопасной страной для еврея в мире.

«Я живу здесь (на Украине. — «Газета.») тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — говорил Вольф в интервью в 2022 году.