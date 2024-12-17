В Госдуме призвали запретить детское шампанское

Детское шампанское программирует ребенка на потребление алкоголя с малых лет, в связи с чем этот напиток нужно запретить. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает Telegram-канал RTVI.

«Сегодня — детское шампанское, завтра — молодежная водка, послезавтра — юношеский коньяк», — сказал парламентарий.

Хамзаев добавил, что правительству России, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе следует обратить внимание на детское шампанское. По его словам, напиток стал «нативной рекламой алкоголя».

Депутат обратил внимание, что детское шампанское разливают в бутылки, которые по форме напоминают тару для варианта с содержанием алкоголя. Хамзаев подчеркнул, что подобное явление можно воспринимать как «рекламу и приучение к употреблению» спиртного.

4 декабря спикер парламента Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что власти региона обсуждают введение запрета на продажу детского шампанского. Он отметил, что, хоть напиток — это обычная газировка, его образ может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей.

Ранее психолог оценила планы запретить продажу детского шампанского в регионе России.