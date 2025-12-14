Стало известно о задержке нескольких поездов в Крым и из Крыма

ГЭС: пять поездов задерживаются в сообщении с Крымом

Пять поездов дальнего следования в направлении Крыма и из Крыма идут с задержкой. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что по состоянию на 9:00 мск поезд из Кисловодска в Симферополь опаздывал на два часа. Состав, следующий из Москвы в Севастополь, шел с задержкой в 30 минут.

Кроме того, на 5,5 и шесть часов задерживались поезд из Симферополя в российскую столицу и из Севастополя в Москву. Один поезд из Симферополя в Омск опаздывал на четыре часа.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что начальники поездов оповещают пассажиров о времени задержки в пути. При этом причины опоздания составов в публикации не приводятся.

14 декабря маршрут 12 пассажирских поездов был изменен из-за схода грузовых вагонов с рельсов в Пензенской области. Составы, объезжая место происшествия, проследовали через железнодорожные станции Сызрань и Пенза.

Ранее в Оренбургской области три вагона с бутаном сошли с рельсов.