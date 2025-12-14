На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маликов поднял цены на выступления в два раза

Shot: певец Дмитрий Маликов увеличил гонорар до 4 млн рублей
Dmitry Malikov/Global Look Press

Певец Дмитрий Маликов увеличил гонорар почти в два раза. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Маликов поднял цены на выступления с 1,5 млн рублей до 4 млн рублей. Как отмечает Shot, певец старается завоевать любовь среди зумеров. Он активно ведет соцсети, делает мемы, генерирует различные видео с помощью нейросети, а также поет с молодыми артистами.

В феврале Дмитрий Маликов представил поклонникам новую песню, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Ролик с песней «Веном бой», отсылающей к успеху хита «Сигма бой», собрал миллион просмотров всего за день.

В ролике, опубликованном Маликовым, на него нападает Веном — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, обычно связанных с Человеком-пауком.

В ноябре Маликов порассуждал о феномене Надежды Кадышевой. По словам певца, слушатели могут прийти на концерт коллеги и повеселиться в задорной атмосфере.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщалов, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Ранее сообщалось, что в Киеве зрители остались без света на концерте Макса Барских.

