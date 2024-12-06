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Психолог оценила планы запретить продажу детского шампанского в регионе России

Психолог Резенова: запрет детского шампанского – это неверная политика

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photosbelkina/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области хотят запретить продажу детского шампанского. Однако таким шагом власти лишь пробудят интерес подрастающего поколения, считает практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова. В беседе с 360.ru она заявила, что подобные запреты – это неверная политика.

Напомним, о планах запретить детское шампанское сообщил председатель заксобрания Вологодской области – он подчеркнул, что употребление подобных напитков может восприниматься детьми как нормализация алкоголя.

По мнению Резеновой, такой шаг пробудит интерес детей сначала к безалкогольному, а затем и к обычному шампанскому, поэтому желаемых целей власти региона не добьются.

«Это детская психология, что запрещено — интересует больше всего. Поэтому это не совсем верная инициатива, — считает эксперт. — Лучше сделать упор на здоровый образ жизни, вот туда направить внимание».

Главный ориентир для детей в вопросе культуры потребления спиртного – это отношение к алкоголю в семье, добавила психолог. Важнее, по ее мнению, добиться того, чтобы на праздниках с участием детей алкоголь либо никто не пил вообще, либо делал это строго в меру.

До этого в Вологодской области приняли закон об ограничении времени, в которое можно продавать в регионе алкоголь: теперь с понедельника по пятницу спиртные напитки можно будет приобрести только с 12 до 14 часов дня.

Ранее стало известно, что за нелегальным производством алкоголя будут следить из космоса.

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