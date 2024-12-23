Психолог рассказала об опасности детского шампанского

Детское шампанское может негативно повлиять на детей и подростков. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, такой напиток может сформировать неправильное отношение ребенка к алкоголю. В частности, он может дать ложное восприятие алкоголя как безопасного продукта, считает психолог.

«Дети воспринимают это как нечто безвредное, а когда они позже столкнутся с настоящим алкоголем, у них не останется четких границ и понимания опасности,» — сказала Абравитова.

Эксперт уточнила, что в будущем это может грозить трудностями с соблюдением правил употребления спиртного.

17 декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил, что детское шампанское программирует ребенка на потребление алкоголя с малых лет, в связи с чем этот напиток нужно запретить. Хамзаев добавил, что правительству России, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе следует обратить внимание на детское шампанское. По его словам, напиток стал «нативной рекламой алкоголя».

Ранее россиянам рассказали, как выбрать наиболее безопасный алкоголь для новогоднего стола.