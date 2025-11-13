На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии разбился истребитель Су-30. Что известно о крушении?

Два летчика погибли при крушении истребителя Су-30 в Карелии
Нина Падалко/РИА Новости
Истребитель Су-30 рухнул в Прионежском районе Карелии во время учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны. ЧП произошло в лесном массиве недалеко от аэродрома, поэтому на земле пострадавших нет. Погибли два члена экипажа. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков рассказал, где служили погибшие.

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, сообщили в Минобороны России. Трагедия произошла во время учебно-тренировочного полета.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», — говорится в комментарии оборонного ведомства.

Экипаж воздушного судна погиб.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что Су-30 упал в Прионежском районе (это юг республики).

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», – говорится в посте главы региона в Telegram.

По словам главы региона, ведется работа по установлению причин падения истребителя.

На место также прибыл председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия. На снимках запечатлены автомобили экстренных служб и несколько машин скорой помощи. По его словам, на месте авиакатастрофы работают около 40 человек, задействовано десять единиц техники.

По информации Telegram-канала Baza, Су-30 упал в лесном массиве, в районе озера Лососинское. Неподалеку расположен аэродром. ​​Пострадавших среди местных жителей нет.

Погибли военные 159-го авиаполка

Летчиков на борту было двое, уточнил губернатор Карелии.

«Как стало известно, погибшие летчики — это наши ребята, военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Парфенчиков в соцсетях.

По информации из открытых источников, этот полк был создан на аэродроме Бесовец в Карелии в 2013 году из авиационной группы 7000-й гвардейской авиационной базы.

Парфенчиков пообещал оказать помощь семьям погибших.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный конструкторским бюро П.О. Сухого на базе учебно-боевого самолета Су-27УБ в конце 1980-х годов. Он оснащен двумя турбореактивными двигателями и мощной бортовой радиоэлектронной системой, способен подниматься на большую высоту.

Су-30 обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе. Его максимальная скорость полета — 2450 км/ч.

В разных модификациях (например, Su-30SM, Su-30MKI, Su-30MKA) он эксплуатируется в России, Индии, Алжире и ряде других стран.

19 марта 2025 года истребитель Su-30MKA разбился в районе Адарр в Алжире, пилот погиб. Судно рухнуло сразу после взлета.

В июне 2024 года Su-30MKI разбился в штате Махараштра в Индии. По информации Indian Defense News, оба члена экипажа катапультировались, получив лишь незначительные травмы.

