Активистка из «Флотилии стойкости» напала на сотрудницу израильской тюрьмы

Kan: активистка из «Флотилии стойкости» укусила сотрудницу тюрьмы в Израиле
close
Depositphotos

Одна из участниц пропалестинской гуманитарной «Флотилии стойкости» напала на сотрудницу-медика, которая сопровождала ее в израильской тюрьме после планового медицинского осмотра. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, гражданка Испании укусила сотрудницу тюрьмы. 6 октября ее должны были освободить и депортировать из Израиля.

Как передает Kan, медик получила легкие травмы, ей оказали медицинскую помощь на месте.

«Для задержания нападавшей вызвали полицию», — сказано в сообщении.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов «Флотилии стойкости», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Власти Израиля депортировали как минимум 170 из более чем 450 задержанных активистов.

Ранее сообщалось, что Тунберг заставляли целовать флаг Израиля и дергали за волосы.

