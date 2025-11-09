В Германии пропалестинские активисты проникли в здание университета

В Мюнхене группа пропалестинских активистов, численностью около 40 человек, ворвалась в главное здание Мюнхенского технического университета в ходе демонстрации. Они проникли на крышу здания, где зажгли пиротехнику и развернули транспарант. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на местные правоохранительные органы, передает ТАСС.

Спустя два часа протестующие покинули здание, после того как администрация университета предупредила о возможности подачи заявления в полицию в связи с несанкционированным проникновением. Сотрудники полиции обеспечили контролируемый выход всех участников акции.

Всего пропалестинская демонстрация в Мюнхене в воскресенье, 9 ноября, собрала около 500 человек. Для поддержания порядка и безопасности было задействовано порядка 100 полицейских.

7 ноября пропалестинские активисты заняли здание офиса немецкого телеканала ZDF в Берлине. Они отказались покинуть здание, игнорируя требование охраны. На место вызвали полицию.

Ранее хакеры включили пропалестинские аудио по громкоговорителям в аэропортах США и Канады.