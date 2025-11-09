На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии пропалестинские активисты проникли в здание университета

Пропалестинские активисты ворвались в Мюнхене в здание технического университета
true
true
true
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

В Мюнхене группа пропалестинских активистов, численностью около 40 человек, ворвалась в главное здание Мюнхенского технического университета в ходе демонстрации. Они проникли на крышу здания, где зажгли пиротехнику и развернули транспарант. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на местные правоохранительные органы, передает ТАСС.

Спустя два часа протестующие покинули здание, после того как администрация университета предупредила о возможности подачи заявления в полицию в связи с несанкционированным проникновением. Сотрудники полиции обеспечили контролируемый выход всех участников акции.

Всего пропалестинская демонстрация в Мюнхене в воскресенье, 9 ноября, собрала около 500 человек. Для поддержания порядка и безопасности было задействовано порядка 100 полицейских.

7 ноября пропалестинские активисты заняли здание офиса немецкого телеканала ZDF в Берлине. Они отказались покинуть здание, игнорируя требование охраны. На место вызвали полицию.

Ранее хакеры включили пропалестинские аудио по громкоговорителям в аэропортах США и Канады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами