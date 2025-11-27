Российского хирурга оштрафовали за неудачную операцию по обрезанию ребенка

В Дагестане врача частной клиники оштрафовали за неудачную операцию по обрезанию ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По информации канала, медик, владеющий в Махачкале собственной клиникой, провел мальчику обрезание с использованием лазера. После этого он заявил, что все прошло хорошо, и объяснил, как ухаживать за раной. Однако на следующий день родители ребенка сообщили об осложнениях: ребенок жаловался на сильные боли и мочился кровью.

Экспертиза установила, что в результате манипуляции мальчик получил патологию развития полового органа, при которой наружное отверстие мочеиспускательного канала смещено. Ребенку предстоит серьезная операция.

Суд установил, что у клиники, где прошло обрезание, отсутствовало разрешение на проведение подобных манипуляций.

Хирург, оперировавший мальчика, вину не признал. Он подчеркнул, что не наносил ребенку увечий осознанно, а пациент мог пострадать от соприкосновения головки с электрокоагулянтом и при прижигании сосудов. При этом медик согласился, что вред, причиненный здоровью ребенка, стал следствием его манипуляций. Врач перечислил на лечение пациента 30 тысяч рублей.

Кизилюртовский городской суд оштрафовал мужчину на 110 тысяч рублей и запретил ему проводить обрезания в течение двух лет. Хирург намерен оспорить это решение в Верховном суде республики.

Ранее в Благовещенске врача-иностранца осудили за незаконное обрезание младенцу.