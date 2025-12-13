На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министерство по делам ветеранов США планирует масштабное сокращение

WP: министерство по делам ветеранов США планирует сократить 35 тыс. рабочих мест
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Министерство по делам ветеранов США планирует сократить 35 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники и внутренний документ.

«Министерство по делам ветеранов в этом месяце планирует резко устранить 35 тысяч рабочих мест в сфере здравоохранения, <...> включая врачей, медсестер и обслуживающий персонал», — говорится в материале.

WP напомнило, что в результате реорганизации министерства в этом году ведомство уже потеряло почти 30 тысяч сотрудников.

До этого сообщалось, что командование армии США рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава. Речь идет об увольнении около 90 тыс. человек. В настоящее время в американских войсках служат примерно 450 тыс. граждан. Ожидается, что после кадровых перестановок их количество сократится до 360–420 тыс. Причиной для разработки соответствующего плана послужило поручение министра обороны США Пита Хеггета сократить бюджет Пентагона на 8%.

Ранее в США спрогнозировали увольнение трети работников агентства по кибербезопасности.

