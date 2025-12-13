На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи полицейские проверяют агентство из-за аморальных вечеринок для подростков

В Сочи полицейские начали проверку после аморальной вечеринки
true
true
true
close
Shutterstock

Полиция Сочи разбирается в ситуации с неприемлемыми вечеринками для подростков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации сотрудники правоохранительных органов узнали после публикации в соцсетях. По данным полиции, местная event-компания организовывала для школьников вечеринки, на которых пропагандировался аморальный образ жизни. Подробности не уточняются.

«По данному факту в УВД по городу Сочи проводится разбирательство», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, в публикации, которую увидели полицейские, говорилось о концерте. Несмотря на возраст аудитории, в песнях звучала нецензурная лексика.

До этого в Ульяновской области компания россиян в возрасте 30-35 лет попала под суд. По версии следствия, они организовывали вечеринки с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). При этом все они знали, что движение запрещено на территории России.

Кадры с вечеринок компания публиковала в социальных сетях. Также в профилях они выкладывали информацию о проведении этих мероприятий, все праздники были закрытыми.

Ранее в США студенты употребили наркотики на вечеринке и на следующее утро не проснулись.

