Конкурент Сафонова в «ПСЖ» восстановился после травмы

Вратари Сафонов и Шевалье вошли в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции
Голкиперы Матвей Сафонов и Люка Шевалье включены в заявку «ПСЖ» на выездной матч 16-го тура чемпионата Франции против «Меца».

Заявка «ПСЖ»: Сафонов, Шевалье, Марин, Бералдо, Забарный, Кварацхелия, Фабиан Руис, Рамуш, Дуэ, Витинья, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Нджанту, Мбайе, Пачо, Невеш.

Матч «ПСЖ» — «Мец» состоится 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Пока неясно, сыграет ли Сафонов вновь в стартовом составе парижского клуба. До этого российский вратарь провел два матча подряд (первые для него в сезоне) — сначала с «Ренном» в Лиге 1 (5:0), потом с испанским «Атлетиком» в Лиге чемпионов (0:0). Сафонов получил шанс после того, как основной вратарь клуба Шевалье травмировался.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее тренер «ПСЖ» оценил игру Сафонова в последних матчах.

Футбол. Чемпионат Франции
