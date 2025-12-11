В Запорожской области мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ

Балицкий: в Запорожской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Мирный житель получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Васильевском муниципальном округе при атаке вражеского БПЛА на частный сектор пострадал местный житель. Дрон сдетонировал возле приусадебного участка по улице Каховской города Васильевка», — говорится в публикации.

По словам губернатора, мужчина 1966 года рождения получил множественные осколочные ранения, его доставили медицинское учреждение.

11 декабря Балицкий рассказал, что украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи с пациентом в Васильевке. В результате инцидента никто не пострадал.

5 декабря ВСУ ударили по Васильевской центральной райбольнице. По словам главы региона, из-за атаки были повреждены здание медицинского учреждения, а также машина скорой помощи. Пострадавших среди сотрудников больницы и пациентов не зафиксировано.

Ранее один человек пострадал при атаке БПЛА в Новгородской области.