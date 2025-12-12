Врач посоветовала дарить близким на Новый год книгу

Дарение книги на Новый год можно рассматривать как акт заботы о здоровье близкого человека. Чтение книг — это уникальная когнитивная тренировка, которая комплексно воздействует на головной мозг. О том, какую пользу здоровью способна принести книга, «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Регулярное чтение художественной литературы способствует снижению уровня стресса. Погружение в повествование книги отвлекает от проблем, уменьшает выработку гормона кортизола, за счет чего нормализует сердечный ритм и мышечное напряжение. Такое состояние сравнимо с эффектом легкой медитации, которая дает нервной системе необходимую разрядку.

«Процесс медленного вдумчивого чтения стимулирует нейронные связи, улучшает память и концентрацию внимания, что служит профилактикой когнитивных нарушений», — сказала эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Особенно полезно читать книги в классическом, бумажном исполнении: в этом варианте читающий более глубоко и длительно вникает в содержание текста. Электронная книга предполагает легкий доступ и быстрое прочтение, что делает ее подходящей скорее для работы, нежели для души.

«При чтении художественной литературы мало прочитать текст или запомнить его — человек формирует свою картину прочитанного. Поэтому, можно сказать, что бумажная художественная книга — наиболее душевный подарок, соответствующий идее такого праздника, как Новый год», — подчеркивает эксперт.

Особую терапевтическую ценность несут литературные произведения, вызывающие глубокий эмоциональный отклик и эмпатию. Классическая проза, поэзия, а также истории о преодолении трудностей помогают мозгу обрабатывать собственные переживания в безопасном формате. Такая практика позволяет развивать эмоциональный интеллект и устойчивость к психологическим нагрузкам. Кроме того, регулярное чтение хорошей литературы расширяет словарный запас и кругозор, что в перспективе положительно влияет на качество коммуникации и жизни в обществе.

Кроме того, спокойное чтение может стать частью правильного ритуала для здорового сна. Качественный ночной отдых — фундамент для восстановления психики, укрепления памяти, переработки эмоций.

«Чтение перед сном бумажных книг допускается, если чтение происходит не в кровати, — напоминает эксперт. — Отказ от экранов в пользу печатных страниц позволяет избежать дополнительного искусственного освещения, а также естественным образом регулирует выработку мелатонина».

Таким образом, выбор книги в качестве подарка может стать вложением в эмоциональное благополучие. Такой подарок — намного больше, чем временное развлечение: это потенциальный инструмент для развития, качественного отдыха и защиты нервной системы от перегрузок.

«Любимая книга нередко становится безопасным личным пространством для восстановления ресурсов и качественного времени наедине с собой», — заключает врач.

