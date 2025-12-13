На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина

Хинштейн: житель Курской области получил минно-взрывную травму при атаке БПЛА
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Житель Курской области получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел накануне вечером, 12 декабря, в Беловском районе. Дрон атаковал автомобиль 39-летнего мужчины. Его госпитализировали в больницу.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал население к бдительности и соблюдению мер безопасности.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 13 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник.

В Саратовской области в результате атаки дронов два человека получили несовместимые с жизнью ранения. А также повреждения получили несколько квартир в жилом доме. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что для жителей предусмотрены выплаты в случае ущерба имуществу.

Ранее сообщалось, что работа цеха воронежского предприятия была приостановлена после атаки дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
