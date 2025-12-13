Мигрант-многоженец заразил ВИЧ возлюбленную и младенца

Ребенок из Татарстана оказался ВИЧ-инфицированным из-за сожителя своей матери. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заведующую эпидемиологическим отделом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталью Ивойлову.

О том, что у девятимесячной девочки есть такое заболевание, стало известно после госпитализации. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, медики диагностировали ВИЧ.

Позже выяснилось, что такой же диагноз есть у матери. При этом за два года до этого она обследовалась, заболевание не выявили. Оказалось, ее заразил сожитель, который является гражданином другой страны. При этом он знал о состоянии своего здоровья, но скрывал это.

«Более того, эпидемиологическое расследование показало, что этот человек состоял в официальном браке с жительницей Татарстана, получив благодаря этому гражданство РФ», – сообщается в публикации.

Известно, что у мигранта параллельно было еще две семьи с детьми. Ни у партнерш, ни у детей ВИЧ-инфекцию не обнаружили.

