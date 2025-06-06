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Мужчина рассказал о внетелесном опыте после остановки сердца

Ветеран армии США Чад Осинга рассказал о пережитом внетелесном опыте
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Depositphotos

Ветеран армии США Чад Осинга в больнице пережил остановку сердца и, по его словам, оказался в иной реальности. О своем опыте он рассказал на YouTube-канале JeffMara Podcast.

Мужчина рассказал, что он попал в больницу после того, как его сбил грузовик. Осингу готовили ко второй операции, как вдруг он внезапно начал терять сознание. Зрение затуманилось, а затем он перестал что-либо слышать. Военному показалось, что он смотрит на себя со стороны, словно это не его жизнь, а фильм.

По словам ветерана, во время внетелесного опыта он чувствовал полное спокойствие, а в голове при этом не было ни единой мысли. Он видел, как его пытаются реанимировать, и, по его словам, сказал врачу: «Мои дети нуждаются во мне. Вы должны меня спасти».

В тот момент, по словам Осинга, его тело вздрогнуло, и он почувствовал, будто ударился головой. Полностью он пришел в себя уже после операции. Мужчина рассказал врачам о случившемся, но те ему не поверили. Они отметили, что не заметили судорог и удара.

Ветеран признался, что пережитое изменило его. Он бросил пить, стал вегетарианцем и занялся цветоводством. По словам Осинги, теперь он внимательнее относится ко всем людям и животным. Так, недавно он рассмешил жену тем, что спас паука.

По словам Осинги, раньше он верил в демонов и ангелов, рай и ад, а теперь верит только в единого Бога. Он также укоренился во мнении, что жизнь — это сон, от которого человек должен проснуться, когда придет время.

В конце мая певица МакSим рассказала, что во время комы была в параллельном мире. По ее словам, это не было похоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать.

Ранее в Кабардино-Балкарии врачи спасли мужчину, у которого 18 раз останавливалось сердце.

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