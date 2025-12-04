Ученых удивило влияние на сон частого употребления кофе

Регулярное потребление кофе может немного сокращать продолжительность сна, но одновременно делает его глубже и, возможно, более восстановительным. К такому выводу пришли ученые из Университета Цюриха. Исследователи считают, что мозг способен компенсировать небольшую потерю сна за счет усиления самых глубоких стадий. Работа опубликована в журнале Journal of Psychopharmacology (JP).

Кофеин остается самым распространенным психостимулятором в мире: жители Европы получают от 86 до 263 миллиграммов вещества ежедневно — это от одной до трех чашек кофе.

Авторы работы использовали две крупные базы данных. Первая — UK Biobank — включала сведения о привычках потребления кофеина у 485 тысяч человек. Вторая — швейцарская HypnoLaus — содержала результаты ночной полисомнографии у 1702 участников. Такие записи позволяют оценить не только длительность сна, но и его электрическую активность.

Участников разделили на группы по уровню ежедневного потребления кофеина: умеренные (три и менее напитков) и высокие (четыре и более). Чтобы избежать влияния скрытых факторов, исследователи применили менделевскую рандомизацию — метод, при котором наследуемые генетические варианты, связанные с метаболизмом кофеина, рассматриваются как естественный эксперимент. Дополнительно применили метод подбора статистических двойников по возрасту, весу и социальным параметрам.

Выяснилось, что любители четырех и более чашек кофе спят меньше — примерно на 11–13 минут за ночь. Однако EEG-записи показали усиленную активность в дельта-диапазоне — именно эти медленные волны формируют фазу глубокого, самого восстановительного сна. По словам авторов, это говорит о способности мозга компенсировать недосып увеличением его интенсивности.

Ранее ученые рассказали, действительно ли слишком много спать вредно для здоровья.