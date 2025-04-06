Американец решил переехать в Сибирь из-за Достоевского

Американец Полк Тимоти Редмон решил переехать в Омскую область, потому что «фанатеет от русской культуры и русского языка». Об этом сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что ее коллеги из Омской области вручили 33-летнему молодому человеку разрешение на временное проживание в России. Редмон в 16 лет познакомился с русскими писателями Антоном Чеховым и Федором Достоевским. Американец уже побывал в Москве и Санкт-Петербурге, но в прошлом году решил переехать в Омск.

«Его (Редмона. — «Газета.Ru») выбор был связан с тем, что этот сибирский город неразрывно связан с жизнью великого писателя Федора Михайловича Достоевского, чьи произведения оказали на американца большое влияние», — объяснила Ирина Волк.

Она уточнила, что сейчас американец изучает археологию на втором курсе Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

В начале марта стало известно, что уроженец американского штата Техас Эрик Пиччони вместе со своей русской женой и ребенком переехал из США в Россию и поселился в Ярославле. Свое решение мужчина объяснил тем, что в России комфортнее и безопаснее. Пиччони также раскритиковал медицину в США, которая, по его словам, больше похожа на бизнес, а не на оказание медицинской помощи.

Ранее россиянка рассказала о своей жизни после переезда в Майами.