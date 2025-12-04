проект

Россиянам рассказали, чем опасны микротромбы после перенесенного коронавируса

Врач Трахтман: микротромбы, возникшие из-за COVID-19, закупоривают капилляры

Shutterstock

Из-за COVID-19 могут возникнуть липкие микротромбы, которые закупоривают капилляры и мешают выводить клеточный «мусор» из организма, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Павел Трахтман.

Микротромбы могут появляться как последствия перенесения вируса COVID-19. Он вызывает заметные сбои в работе системы свертывания крови — гемостаза. Эта система поддерживает жидкое состояние крови, останавливает кровотечения при повреждении сосудов и растворяет тромбы, выполнившие свою функцию. У части пациентов, которые переболели вирусом, эти проявления в крови сохраняются в течение длительного времени и после болезни. Причина, почему у переболевших это проявляется на протяжении разных отрезков времени, до сих пор не выяснена. Предположительно, это некая особенность функционирования иммунитета.

«Микротромбы опасны тем, что они способны закупоривать капиллярный кровоток. Когда это происходит, снижается способность крови проникать глубоко в ткани, доставлять туда кислород и необходимые питательные вещества. При этом нарушается и выведение продуктов метаболизма, так называемого клеточного мусора. То есть таким образом страдает перфузия тканей. В итоге им становится сложнее восстанавливаться — нарушается процесс регенерации, а также снижается их рабочая функция. Это может негативно сказаться на общем состоянии организма», — заметил врач.

К настоящему моменту микротромбы в организме очень сложно выявить, отмечает Трахтман.

«Для этого требуется глубокое изучение капиллярного кровотока в органах. Из доступных методов можно опереться на результаты оценки функционирования системы свертывания крови. По этим данным можно заметить увеличение активности работы системы. Избавиться от микротромбов можно, соблюдая водный баланс. Это помогает кровеносной системе работать более стабильно. В отдельных случаях может потребоваться длительное применение специальных препаратов — дезагрегантов. Они будут поддерживать требуемый баланс в работе системы свертывания крови», — заключил доктор.

Ранее невролог разъяснил, что нужно делать, если подергиваются уголки губ.

