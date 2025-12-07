Венгрия закупила вакцину «Спутник» против COVID-19 у России, в то время как поставок западных аналогов в Европу не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сотни тысяч людей [в Венгрии] были вакцинированы вакциной «Спутник». Вакцины с Запада тогда не пришли, потому что фон дер Ляйен заказывала их как-то по SMS, и они не пришли. И давайте вспомним, как все были в панике, что вакцины не будет, что система здравоохранения рухнет», — сказал министр.

Сийярто добавил, что граждане Венгрии благодаря поставкам «Спутника» получили вакцину быстрее всех в Европе. После этого страна смогла первой «открыться и обеспечить людям безопасность», подчеркнул глава ведомства.

В октябре 2024 года газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию из-за того, что фон дер Ляйен якобы допустила нарушения при заключении контрактов на закупку антиковидной вакцины Pfizer. Истец утверждает, что в 2021 году глава ЕК оформила соглашение по закупке 1,8 млрд доз препарата на €35 млрд по SMS-переписке с гендиректором компании Pfizer без предварительного согласования с европейскими странами.

Ранее суд ЕС вынес вердикт по делу фон дер Ляйен о вакцинах.