На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии обвинили главу ЕК в махинациях с вакцинами против COVID-19

Сийярто: Венгрия закупила «Спутник» у России из-за махинаций фон дер Ляйен
true
true
true
close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Венгрия закупила вакцину «Спутник» против COVID-19 у России, в то время как поставок западных аналогов в Европу не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сотни тысяч людей [в Венгрии] были вакцинированы вакциной «Спутник». Вакцины с Запада тогда не пришли, потому что фон дер Ляйен заказывала их как-то по SMS, и они не пришли. И давайте вспомним, как все были в панике, что вакцины не будет, что система здравоохранения рухнет», — сказал министр.

Сийярто добавил, что граждане Венгрии благодаря поставкам «Спутника» получили вакцину быстрее всех в Европе. После этого страна смогла первой «открыться и обеспечить людям безопасность», подчеркнул глава ведомства.

В октябре 2024 года газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию из-за того, что фон дер Ляйен якобы допустила нарушения при заключении контрактов на закупку антиковидной вакцины Pfizer. Истец утверждает, что в 2021 году глава ЕК оформила соглашение по закупке 1,8 млрд доз препарата на €35 млрд по SMS-переписке с гендиректором компании Pfizer без предварительного согласования с европейскими странами.

Ранее суд ЕС вынес вердикт по делу фон дер Ляйен о вакцинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами