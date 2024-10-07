На главу Еврокомиссии подали в суд из-за нарушений при закупке вакцин

Американская газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию из-за того, что ее руководитель Урсула фон дер Ляйен якобы допустила нарушения при заключении контрактов на закупку антиковидной вакцины Pfizer. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Истец утверждает, что в 2021 году глава ЕК оформила соглашение по закупке 1,8 млрд доз препарата на €35 млрд по SMS-переписке с гендиректором компании Pfizer без предварительного согласования с европейскими странами.

Факт обсуждения контракта по SMS в Еврокомиссии тогда подтвердили, однако публиковать сообщения отказались, сославшись на то, что они якобы были случайно удалены.

Теперь подавшие в суд журналисты требуют объяснить, существовала ли переписка и, если это так, и ее действительно стерли, то по какой причине это было сделано.

Дело рассмотрят 15 ноября. Отмечается, что изучить материалы и вынести вердикт поручили палате из 15 судей, которая обычно занимается делами высокой общественной значимости.

В сентябре ирландский журналист Чей Боуз обвинил фон дер Ляйен в том, что она прикрывает массовые похищения и диктатуру на Украине. Он отметил, что именно в этом и проявляются «ценности» Европы.

Ранее в СМИ заявили о полном контроле фон дер Ляйен над политикой ЕС.