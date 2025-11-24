На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина, почему пропавшую семью Усольцевых не смогли найти БПЛА

Эксперт Кондратьев: БПЛА не смогли найти Усольцевых из-за размера территории
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

В поисках исчезнувшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако техника не смогла зафиксировать следы пропавших, поскольку ей помешали неблагоприятные погодные условия и большая лесная территория поиска. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Беспилотники помогают в осмотре больших и труднодоступных пространств. Но нужно учитывать, что дроны хорошо и эффективно работают на открытых территориях, в полях, степи, над водными акваториями, на опасных участках, куда не могут добраться поисковики - это разные завалы, буреломы, песчаные карьеры, обрывы и так далее. Где есть леса, беспилотники менее эффективны, они не увидят то, что скрыто под деревьями», — объяснил эксперт.

Он добавил, что беспилотные летательные аппараты также нельзя использовать во время дождя, снега, а также при сильном ветре и низких температурах. Кроме того, техника неэффективна в темное время суток.

По словам Кондратьева, БПЛА могли исследовать лишь часть территории без плотного леса. При этом за световой день один дрон мог облететь и снять кадры на участке площадью в 50 гектаров. По мнению эксперта, беспилотные летательные аппараты не смогли обнаружить следы Усольцевых, поскольку их было недостаточно для такой территории. Кроме того, негативную роль сыграли и неблагоприятные погодные условия, добавил специалист.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев пошел в поход вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью. Семья отправилась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Активная фаза поисков пропавших завершилась 12 октября. В операции участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны. В конце октября работу осложнили снегопады и сильный ветер.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания пропавших там не были обнаружены.

Подробности о поисках семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спелеолог рассказал, могла ли семья Усольцевых жить в пещере.

