Россиянам дали советы, как взять кредит и не попасть в долговую яму

Основательница Группы компаний «Кредитор», эксперт в области кредитования и инвестиций Эльвира Глухова в разговоре с «Газетой.Ru» дала советы по выбору кредита и управлению долгом.

«Самый полезный заем — тот, на котором вы зарабатываете. К таким относится, например, ипотека: вы избавляетесь от необходимости платить за арендное жилье и получаете квартиру, которая дорожает. «Плохими» кредитами считаются займы, взятые на погашение имеющихся долговых обязательств», — объяснила она.

Основные критерии «правильного» кредита следующие: кредитные средства открывают перед заемщиком новые возможности, на погашение кредита уходит менее половины дохода, у кредитуемого есть план по выплате долга.

«Любой кредит — это финансовый продукт с определенными параметрами. Сравните условия 3–5 банков, обращая внимание не столько на сумму ежемесячного платежа, сколько на срок и полную стоимость кредита. Уточните, что будет происходить со ставкой: некоторые банки оставляют за собой право пересмотреть ставку по кредиту в случае повышения ключевой. А кто-то, наоборот, гарантирует снижение процентов для добросовестных заемщиков. Существенным фактором является и персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика. Чем он выше — тем лояльнее банки. Если кредитная история испорчена, а планируется крупный заем, можно взять сначала небольшой кредит, дисциплинированно его выплатить и обновить показатель ПКР», — рекомендовала эксперт.

Сейчас, когда ставка составляет 30–35% годовых, выгодным является только кредит на развитие бизнеса, потому что бизнес может принести больший доход. Во всех остальных случаях стоит дождаться стабилизации ставок. Если деньги нужны прямо сейчас, то лучше взять один большой кредит и правильно им распорядиться, чем набирать много микрозаймов и жонглировать платежами. Если кредитов уже много, то нужно найти способ объединить их в один, считает она.

«Также здоровой альтернативой микрозайму являются кредитные карты с продолжительным беспроцентным периодом. Можно оплачивать с карты повседневные нужды, возвращать деньги в грейс-период и получать за это кешбэк и привилегии от банка», — подчеркнула эксперт.

По словам Глуховой, ежемесячная выплата по всем кредитам не должна превышать 30–40% стабильного дохода заемщика, если кредит берет семья — не более 50% от дохода одного из супругов.

«Типичная ошибка — попытка взять в долг у своего будущего. Предположим, человек уверен, что скоро получит большие деньги — премию или гонорар, но потратить их решает уже сейчас, в виде кредита. Но только люди с железной волей способны направить долгожданный доход на погашение долговых обязательств. Как правило, обычно появляются другие статьи расходов», — рассказала она.

Самая лучшая защита заемщика — наличие финансовой подушки. Заранее накопите сумму 3–6 ежемесячных платежей и положите ее в банк.

«Средства на ежемесячный платеж нужно откладывать в первую очередь, потом — коммунальные платежи, потом — остальные траты. Избежать просрочек также поможет автоплатеж. Если кредит берется на бизнес, то нужно осознавать, что что-то может пойти не по плану и придется продавать какое-то имущество. Особенно, если речь идет о кредите под залог. Это первый шаг к отчуждению, и психологически нужно быть готовым к любому варианту развития событий. Отношение к кредиту и обязательствам — это, в принципе, самый важный момент. Если человек воспринимает кредит как кабалу, то он и станет кабалой, если как возможность, то он будет возможностью», — резюмировала специалист.

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