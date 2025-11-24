«Связано с мерами безопасности». Операторы предупредили об ограничении мобильного интернета

Российские операторы связи начали предупреждать абонентов, что доступ к мобильному интернету может временно пропасть. Такие уведомления сегодня получили абоненты из Белгородской области. Об уже появившихся проблемах со связью сообщили жители Архангельской области — накануне регион впервые подвергся атаке украинских БПЛА. Операторы напоминают, что абонентам доступны обычные звонки, СМС, а также сервисы из «белого списка».

Операторы связи предупредили абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета «в целях обеспечения мер безопасности». Сервисы из «белого списка» при этом будут доступны.

«Мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», - предупредил своих клиентов МТС.

Абоненты также смогут совершать обычные звонки и отправлять СМС-сообщения.

Предупреждения о возможном отключении получили в воскресенье абоненты из Белгородской области, передает РИА Новости.

О проблемах с мобильным интернетом сообщили 29.ru и жители Архангельской области, которую 23 ноября впервые с начала СВО атаковали украинские беспилотники. В правительстве региона подтвердили введение временных ограничений на передачу данных, пояснив, что они связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей области».

Т2 также уведомил о «возможном ограничении мобильного интернета».

«Это связано с мерами безопасности. Востребованные онлайн-сервисы остаются доступными», — пояснил оператор.

Основная причина отключений — атаки украинских беспилотников, которые могут использовать мобильный интернет для навигации и наведения на цель. Они вводятся при объявлении сигнала «Опасность атаки БПЛА».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что отключение мобильного интернета в регионах, которые активно атакуют дроны, является оправданным.

«Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности.

И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — заключили в Кремле.

В Госдуме в свою очередь заверили, что отключать Россию от мирового интернета точно не планируется.

Что в «белом списке»

Минцифры включило в «белый список» VK, «Oдноклассники», Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», личные кабинеты операторов связи «Билайн», Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2, а также портал «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования и сайты президента и правительства.

В перечень вошли и сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, региональных правительств), «Почты России», Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», сайты РИА Новости, «Комсомольской правды», РБК, «Газеты.Ru», «Ленты.ру», Rambler, РЖД и туристического портала «Туту.ру», навигатора «2ГИС», такси «Максим», сайт Gismeteo.

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов ранее призвала включить в «белый список» медицинские приложения для мониторинга глюкозы. В Минцифры и Минздраве подтвердили, что решают проблему.

В «белый список» не включили мессенджер Telegram, так как он является иностранной платформой. «Сейчас в СМИ и соцсетях ходят слухи о том, что Telegram якобы попал в «белый список» сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу разъяснить: это невозможно. Telegram - иностранная платформа, и по определению не может входить в перечень», – заявил на прошлой неделе член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта ЕР «Цифровая Россия» Антон Немкин.