Младенца, которого мать бросила у туалета, всю ночь охраняла стая собак

В индийском городе Навадвип стая бродячих собак в течение ночи охраняла брошенного новорожденного мальчика, пока его не обнаружили и не спасли местные жители, пишет The Times of India.

Ночью жители слышали детский плач, но большинство решило, что крики доносятся из соседнего дома. Только на рассвете Радха Бхоумик, направлявшаяся в уличный туалет, обнаружила младенца, окружtнного собаками. Животные не причинили ребенку вреда — напротив, они, по-видимому, защищали его от возможных опасностей.

«Эти собаки, которых мы часто прогоняем, сделали то, чего не сделали бы многие люди. Они сохранили ребенку жизнь», — отметила Бхоумик.

После этого ребенка немедленно отвезла младенца в больницу. Врачи подтвердили, что новорожденный не имеет внешних повреждений — лишь следы родовой крови на голове. Состояние новорожденного стабильное, его перевели в районную больницу для дальнейшего наблюдения.

Полиция начала расследование, подозревая, что ребенка бросил кто-то из местных жителей вскоре после родов. Вместе с организацией Childline власти решают вопрос о долгосрочной опеке над мальчиком.

