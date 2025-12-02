Россиян предупредили о риске развития рака из-за пассивного курения

Пассивное курение, то есть нахождение рядом с курящим человеком, фактически равносильно активному, так как наносит серьезный вред здоровью. Постоянное вдыхание табачного дыма грозит развитием онкозаболеваний, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист подчеркнул, что если находиться рядом с курящим человеком, то происходит абсолютно такое же вдыхание табачного дыма, заполнение легких, как при активном курении, просто чуть в меньшей концентрации. Но на регулярной основе такой процесс равносилен тому, что человек курит, пояснил он.

«Человек, который не курит, но находится в курилке, фактически курит... И всё то же, что характерно для сигаретного дыма, всё так же характерно и для пассивного курения», — подчеркнул Кондрахин.

Среди основных рисков он выделил развитие рака лёгких, гортани, языка и других органов, что напрямую связано с воздействием вредного табачного дыма. Причём в большей степени это грозит представителям групп риска – детям, молодежи, а также пожилым людям, которые зачастую уже имеют те или иные заболевания.

Напомним, сигареты могут значительно снизить эффективность лечения антибиотиками. Как объяснил врач-нарколог, внештатный специалист минздрава Московской области Виталий Холдин, никотин, поступающий в организм при курении, ослабляет иммунитет, уменьшая способность организма бороться с инфекциями. Кроме того, курение при лечении антибиотиками создает дополнительную нагрузку на печень: ей приходится не только выводить тяжелые лекарства, но и токсины из табака. А при лечении инфекций легочной системы курение напрямую мешает выздоровлению: дым раздражает слизистую бронхов и способствует распространению воспаления, подчеркнул врач.

Ранее стало известно о планах утроить штрафы за курение на рабочем месте.