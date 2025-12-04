Онколог назвал привычку, которая в пять раз повышает риск развития рака

Вопреки мнению о том, что курение кальяна относительно безопасно, на самом деле эта привычка в два-пять раз повышает риск развития рака легких и других органов. На самом деле за одну сессию курения кальяна человек потребляет такой же объем никотина, который содержится в 50-100 сигаретах, рассказал RT врач-онколог, торакальный хирург, завотделением торакальной онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрей Нефедов.

Убеждение в том, что кальян может стать безопасной альтернативой сигаретам – не более чем миф, объяснил врач.

«Люди думают, что кальян безопаснее, потому что вдыхаемый дым якобы фильтруется через воду. На самом деле вода никак не задерживает канцерогены и токсичные вещества, которые выделяются при нагревании табака», — объяснил специалист.

Во время курения кальяна в организм одномоментно поступает большой объем никотина, а не постепенно в течение дня, как при курении сигарет. При этом сосуды и сердце получают высокую нагрузку, работа нейромедиаторов нарушается. Все это повышает риски развития инсульта, инфаркта, а также плохо влияет на репродуктивную систему, предупредил Нефедов.

Более того, курение кальяна в два-пять раз повышает риск развития рака легких за счет того, что в его дыме содержится более 80 токсичных веществ. В их числе, например, канцерогены, которые могут за один сеанс давать организму негативный эффект, сопоставимый с сотнями сигарет. Эти ядовитые вещества напрямую повреждают ДНК клеток легких. Кроме того, они наносят серьезный удар по полости рта, гортани, желудку, пищеводу. Продукты горения угля и смолы всасываются в кровь, постепенно накапливаясь в организме, в том числе – в мочевом пузыре, повышая риски формирования в нем злокачественной опухоли.

Онколог призвал учитывать, что кальян также провоцирует зависимость от никотина, как и сигареты. Он посоветовал россиянам, которые курят его на протяжении 15-30 лет регулярно проходить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ), чтобы в случае наличия онкозаболевания выявить его на ранней стадии. А лучше всего – отказаться от любого вида курения ради здоровья, заключил врач.

Напомним, о том, что объем дыма, вдыхаемого за одну кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет, до этого «Газете.Ru» сообщал также врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Табак в сигаретах горит при температуре около 900 °C — это высокотемпературное горение приводит к образованию множества токсичных веществ, включая канцерогены, отмечал он.

Ранее стало известно о планах депутатов Госдумы запретить продажу табака и кальянов на остановках.