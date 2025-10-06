На Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого

«Страна.ua»: в Киеве один водитель маршрутки кинул в другого гранату Ф-1

В Киеве один водитель маршрутки бросил гранату в другого. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным журналистов, рано утром 6 октября между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них бросил в оппонента гранату Ф-1.

«В результате взрыва <...> никто не пострадал, маршрутка получила повреждения», — говорится в материале.

Из него следует, что подозреваемым стал 59-летний водитель маршрутки, который в прошлом уже был судим. Возбужденное в связи с произошедшим дело направили на рассмотрение в суд.

28 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) устроил стрельбу во время вручения повестки. Задержанный местный житель пытался освободиться из рук работника ТЦК, но тот достал пистолет и открыл огонь.

Как рассказал источник агентства, в последнее время представители украинских военкоматов начали работать в городах с оружием. При этом их зачастую сопровождают члены «полукриминальных структур», называющих себя «группами содействия ТЦК».

Ранее на Украине мужчина ранил из огнестрельного оружия двух патрульных, проверявших у него документы.