На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого

«Страна.ua»: в Киеве один водитель маршрутки кинул в другого гранату Ф-1
true
true
true
close
Национальная полиция Украины

В Киеве один водитель маршрутки бросил гранату в другого. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным журналистов, рано утром 6 октября между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них бросил в оппонента гранату Ф-1.

«В результате взрыва <...> никто не пострадал, маршрутка получила повреждения», — говорится в материале.

Из него следует, что подозреваемым стал 59-летний водитель маршрутки, который в прошлом уже был судим. Возбужденное в связи с произошедшим дело направили на рассмотрение в суд.

28 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) устроил стрельбу во время вручения повестки. Задержанный местный житель пытался освободиться из рук работника ТЦК, но тот достал пистолет и открыл огонь.

Как рассказал источник агентства, в последнее время представители украинских военкоматов начали работать в городах с оружием. При этом их зачастую сопровождают члены «полукриминальных структур», называющих себя «группами содействия ТЦК».

Ранее на Украине мужчина ранил из огнестрельного оружия двух патрульных, проверявших у него документы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами