СМИ сообщили о планах Кот-д'Ивуара разместить у себя два самолета ВВС США

Reuters: Кот-д'Ивуар хочет разместить на своей территории два самолета ВВС США

Правительство Кот-д'Ивуара обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить постоянное размещение двух американских самолетов-разведчиков на территории страны. Как сообщает агентство Reuters, это необходимо для мониторинга обстановки в сфере безопасности в северных районах республики.

Отмечается, что Кот-д'Ивуар и США достигли общего понимания относительно потребностей в области безопасности. Тем не менее, сроки реализации соответствующей программы и включение в нее развертывания двух разведывательных самолетов ВВС США в Кот-д'Ивуаре пока остаются неопределенными.

После вывода американских войск и техники с базы ВВС вблизи города Агадес (Нигер) летом-осенью 2024 года, по требованию правительства Нигера, два американских самолета-разведчика были временно передислоцированы в Кот-д'Ивуар, однако покинули страну в начале текущего года.

Власти Кот-д'Ивуара выражают серьезную обеспокоенность угрозой, исходящей от радикальных группировок, стремящихся проникнуть из пустынных районов Сахеля к атлантическому побережью.

В настоящее время на территории Кот-д'Ивуара находятся подразделения Вооруженных сил Франции. 7 декабря французские силы специального назначения были переброшены из Кот-д'Ивуара в Бенин для поддержки правительства в борьбе с повстанцами, предпринявшими попытку захвата власти. Одновременно Франция направила в Бенин разведывательный самолет.

Ранее президент Кот-д'Ивуара пообещал превратить страну в энергетический хаб.