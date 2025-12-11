На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о планах Кот-д'Ивуара разместить у себя два самолета ВВС США

Reuters: Кот-д'Ивуар хочет разместить на своей территории два самолета ВВС США
true
true
true
close
«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм канал «РИА Новости»

Правительство Кот-д'Ивуара обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить постоянное размещение двух американских самолетов-разведчиков на территории страны. Как сообщает агентство Reuters, это необходимо для мониторинга обстановки в сфере безопасности в северных районах республики.

Отмечается, что Кот-д'Ивуар и США достигли общего понимания относительно потребностей в области безопасности. Тем не менее, сроки реализации соответствующей программы и включение в нее развертывания двух разведывательных самолетов ВВС США в Кот-д'Ивуаре пока остаются неопределенными.

После вывода американских войск и техники с базы ВВС вблизи города Агадес (Нигер) летом-осенью 2024 года, по требованию правительства Нигера, два американских самолета-разведчика были временно передислоцированы в Кот-д'Ивуар, однако покинули страну в начале текущего года.

Власти Кот-д'Ивуара выражают серьезную обеспокоенность угрозой, исходящей от радикальных группировок, стремящихся проникнуть из пустынных районов Сахеля к атлантическому побережью.

В настоящее время на территории Кот-д'Ивуара находятся подразделения Вооруженных сил Франции. 7 декабря французские силы специального назначения были переброшены из Кот-д'Ивуара в Бенин для поддержки правительства в борьбе с повстанцами, предпринявшими попытку захвата власти. Одновременно Франция направила в Бенин разведывательный самолет.

Ранее президент Кот-д'Ивуара пообещал превратить страну в энергетический хаб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами