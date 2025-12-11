На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бразилия предложила стать посредником между Венесуэлой и США

O Globo: Бразилия предложила себя в качестве посредника между Венесуэлой и США
Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел тайный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, в ходе которого предложил свою страну в качестве посредника между Каракасом и Вашингтоном. Об этом сообщило издание O Globo со ссылкой на источники.

«Это был первый «дружественный» разговор между ними за долгое время. Лула выразил обеспокоенность по поводу американского военного присутствия в Карибском бассейне и подтвердил свою готовность помочь», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что причины разговора не уточняются. Однако источники отметили, что для Бразилии важно поддерживать контакт во время переговоров Мадуро с президентом США Дональдом Трампом. Также, по их словам, Бразилия может выступить в качестве посредника между странами.

7 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает администрацию Трампа не допустить дальнейшего «сползания» к конфликту с Венесуэлой.

По его словам, Москва с тревогой и обеспокоенностью следит за эскалацией ситуации вокруг латиноамериканской страны, поскольку напряженность не снижается, а продолжает нарастать. Дипломат отметил, что это связано со стремлением Вашингтона «утвердить беспрекословное доминирование» в регионе.

Ранее в МИД России высказались по поводу ситуации вокруг США и Венесуэлы.

